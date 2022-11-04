Survivor Turabi yine boş durmuyor: Tangalı kadınlarla verdiği pozlar olay yarattı
Survivor ile ünlenen Turabi son dönemde sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.
Survivor 2014 ve 2015'de mücadele ederek 2 kez şampiyon olan Turabi Çamkıran iddialı pozlarına bir yenisini ekledi. Geçtiğimiz günlerde "Burada kimse bakire ölmez, hayat herkesi s...r" notuyla pozlar paylaşan Turabi tangalı kadınlarla poz verdi.
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"Başkalarının namusuna dil uzatanlar, genelde en namussuzları çıkıyor" diyen Turabi paylaşımına ise "Hayatımın en güzel dönemini yaşıyorum. Bunu kıskananlar bana şu adresten ulaşabilir; ÇatladaPatlaNoktaKom. Kim namus ve ahlak şövalyeliği yapıyorsa, bilin ki en NAMUSSUZU odur! Sizi gidi nammıssızlar sizi..." notunu düştü.
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Gelen eleştirileri umursamayan Turabi daha önce de havuzda kadınların arasına girmiş ve kalçalarını tutarak pozlar vermişti.
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