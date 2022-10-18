Survivor Turabi'den olay yorum: ''Burada kimse bakire ölmez...''

Tangalı kadınlarla havuz pozları tepki çekince "Başkalarının namusuna dil uzatanlar, genelde en namussuzları çıkıyor. O da ayrı bir konu. Hadi hadi tamam sizden başka namuslusu yok bu dünya da. İnandım. Hepiniz o kadar masum, hepiniz o kadar iyisiniz ki sanarsın cehennemde bir tek ben yanacağım. Hastayım buraya gelip kötü yorum yazanların düzgün insan ayaklarına. Yani kısacası SA NA NE! Bi bitmediniz be…" diyerek sinirlenen Turabi bu sefer yorumuyla olay oldu.