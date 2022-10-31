Survivor Turabi'nin yarı çıplak paylaşımına tepki yağdı

TV8 ekranlarında yayınlanan ve yeni sezonu merakla beklenen Survivor yarışmasında üst üste iki kez şampiyonluk kupasını kaldıran Turbo Turabi lakabıyla bilenen Turabi Çamkıran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Daha önce ‘’Burada kimse bakire ölmez’’ sözleri ile tepkileri üzerine çeken ünlü isim bu kez de 'Los Angeles'ta sıradan bir gün' diyerek yarı çıplak insanların görüntülerini paylaştı.