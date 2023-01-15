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  4. Survivor ünlülerinin haftalık ücreti açıklandı! Bir isim diğerlerini 6'ya katladı

Survivor ünlülerinin haftalık ücreti açıklandı! Bir isim diğerlerini 6'ya katladı

Acun Ilıcalı'nın Survivor 2023’e katılan ünlü isimlere ödediği haftalık ücret ortaya çıktı. Listedeki bir ünlü isim diğer ünlüleri, 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e hatta 6'ya katladı.

Survivor ünlülerinin haftalık ücreti açıklandı! Bir isim diğerlerini 6'ya katladı - Resim: 1

Survivor 2023 bu yıl ‘Ünlüler’, ‘Gönüllüler’ ve ‘Fenomenler’ olarak tanıtıldı.  3 ayrı takımda birbirinden renkli isimler yer alırken, yarışacak isimlere verilecek ücretleri ortaya çıktı. Beyaz TV’de Söylemezsem Olmaz’ programında Survivor’da yarışacak isimlerin kazanacakları ücret açıklandı. Programda konuşulan rakamlar sosyal medyada oldukça dikkat çekti.

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Survivor ünlülerinin haftalık ücreti açıklandı! Bir isim diğerlerini 6'ya katladı - Resim: 2

Barış Telli: 30 bin lira

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Survivor ünlülerinin haftalık ücreti açıklandı! Bir isim diğerlerini 6'ya katladı - Resim: 3

Seçkin Piriler: 30 bin lira

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Survivor ünlülerinin haftalık ücreti açıklandı! Bir isim diğerlerini 6'ya katladı - Resim: 4

Zeynep Alkan: 30 bin lira

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