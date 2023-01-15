Survivor ünlülerinin haftalık ücreti açıklandı! Bir isim diğerlerini 6'ya katladı
Acun Ilıcalı'nın Survivor 2023’e katılan ünlü isimlere ödediği haftalık ücret ortaya çıktı. Listedeki bir ünlü isim diğer ünlüleri, 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e hatta 6'ya katladı.
Survivor 2023 bu yıl ‘Ünlüler’, ‘Gönüllüler’ ve ‘Fenomenler’ olarak tanıtıldı. 3 ayrı takımda birbirinden renkli isimler yer alırken, yarışacak isimlere verilecek ücretleri ortaya çıktı. Beyaz TV’de Söylemezsem Olmaz’ programında Survivor’da yarışacak isimlerin kazanacakları ücret açıklandı. Programda konuşulan rakamlar sosyal medyada oldukça dikkat çekti.
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Barış Telli: 30 bin lira
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Seçkin Piriler: 30 bin lira
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Zeynep Alkan: 30 bin lira
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