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  3. 13 Temmuz 2020 09:40

Survivor yarışmacıları: ''Biz hep maskeyle mi dolaşacağız?''

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde Dominik'te bulunan Survivor yarışmacıları Türkiye'ye dönmek üzere yola çıktı. Yarışmacılardan Cemalcan Canseven, maske takma zorunluluğuyla karşılaşınca "Biz hep böyle mi dolaşacağız?" diye sordu.

Survivor yarışmacıları: ''Biz hep maskeyle mi dolaşacağız?''

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde Dominik'te bulunan Survivor yarışmacıları dün Acun Ilıcalı'nın özel jetiyle Türkiye'ye doğru yola çıktı. Yarışmacılar, havaalanında ilk kez maske takma zorunluluğuyla karşılaştı.

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Survivor yarışmacıları: ''Biz hep maskeyle mi dolaşacağız?''

Haberler.com'un aktardığına göre yarışmacılardan Cemal Can Canseven, Acun Ilıcalı'ya "Biz hep böyle mi dolaşacağız?" diye sordu. 

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Survivor yarışmacıları: ''Biz hep maskeyle mi dolaşacağız?''

Ilıcalı ise "Sokaktaysan evet ama çekimlerde takmayacaksınız" yanıtını verdi.

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Survivor yarışmacıları: ''Biz hep maskeyle mi dolaşacağız?''

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