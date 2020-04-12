Survivor yarışmacıları kaç kilo verdi ? İşte eski ve yeni halleri

YASİN OBUZ: 20.5

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler 43. yeni bölümde kilo tahmin oyunu oynandı. Survivor 2020 yarışmacılarının iki ayda verdikleri kilolar ve değişimlerinin göz önüne geldiği oyunda en çok kilo veren kadın ve erkek yarışmacı da belli oldu. Yasin, verdiği 20.5 kilo ile Survivor tarihine geçmeyi başardı.