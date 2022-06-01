  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Survivor yarışmacısı Duygu Bal son hali ile nefes kesti

Survivor yarışmacısı Duygu Bal son hali ile nefes kesti

Eski voleybolcu Duygu Bal, yarıştığı 'Survivor' programında beğeni toplamıştı. Duygu Bal şimdilerde sosyal medya paylaşımları ile gündeme geliyor.

Survivor yarışmacısı Duygu Bal son hali ile nefes kesti - Resim: 1

Eski voleybolcu Duygu Bal, yarıştığı 'Survivor' programında sevilen isimlerden biri oldu.

1 / 29
Survivor yarışmacısı Duygu Bal son hali ile nefes kesti - Resim: 2

Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Duygu Bal, profesyonel spor kariyerini noktaladıktan sonra uğraştığı yeni işini açıkladı.

2 / 29
Survivor yarışmacısı Duygu Bal son hali ile nefes kesti - Resim: 3

Emlak Toki, Vakıfbank Güneş Sigorta, Riso Scotti Pavia, Fenerbahçe takımlarında forma giyen eski voleybolcu Duygu Bal Survivor yarışmasıyla da tanınıyor. 

3 / 29
Survivor yarışmacısı Duygu Bal son hali ile nefes kesti - Resim: 4

2014 yılında 'Survivor'da ünlüler takımı adına mücadele eden eski voleybolcu daha sonra oyunculuk da yapmıştı.

4 / 29