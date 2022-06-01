Survivor yarışmacısı Duygu Bal son hali ile nefes kesti
Eski voleybolcu Duygu Bal, yarıştığı 'Survivor' programında beğeni toplamıştı. Duygu Bal şimdilerde sosyal medya paylaşımları ile gündeme geliyor.
Eski voleybolcu Duygu Bal, yarıştığı 'Survivor' programında sevilen isimlerden biri oldu.
1 / 29
Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Duygu Bal, profesyonel spor kariyerini noktaladıktan sonra uğraştığı yeni işini açıkladı.
2 / 29
Emlak Toki, Vakıfbank Güneş Sigorta, Riso Scotti Pavia, Fenerbahçe takımlarında forma giyen eski voleybolcu Duygu Bal Survivor yarışmasıyla da tanınıyor.
3 / 29
2014 yılında 'Survivor'da ünlüler takımı adına mücadele eden eski voleybolcu daha sonra oyunculuk da yapmıştı.
4 / 29