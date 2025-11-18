Survivor Yarışması'nın güzel şampiyonundan yıllar sonra gelen Survivor'da aşk itirafı
Cinsel tercihleri konusundaki iddialar sonrasında "eşcinsel değilim" diyen ve Yunan takımındaki Fanis adlı yarışmacı için yaptığı ilan-ı aşk itirafıyla uzun süre konuşulan Survivor şampiyonlarından Nefise Karatay katıldığı bir programda bu sefer de Survivor zamanında bir yarışmacıyı beğenip hoşlandığını itiraf etti.
Nefise Karatay, Türk sporunun parlayan yıldızlarından biri olarak 2023 yılında Survivor yarışmasında gösterdiği başarı ile büyük bir kitleye ulaşmayı başarmıştı.
Son olarak Survivor All Star'da yarışan Nefise Karatay hem yarışmadaki başarısı hem de hakkında yakın arkadaşı Berna ile çıkan "aşk yaşıyorlar" iddialarıyla gündem olmuş "lezbiyen değilim" diyerek hakkındaki iddialara da yanıt vermişti.
Nefise, "Benim cinsel yönelimim kesinlikle bir erkek ile olan ilişki. Çıkınca çok fazla Berna ile ilgili çirkin şeyler gördüm. Şoklar içerisindeydim böyle bir şeyi asla düşünmedim. Klipleri gördükçe ben de çok şaşırdım. Cinsel tercihim bir erkek tarafındayım, eşcinsel değilim" demişti.
Survivor Türkiye yarışmacıları ile Yunan yarışmacılar arasındaki yarışma sonrasında da Yunan yarışmacı Fanis'e övgüler düzen Karatay "Allah'ım aşkım, yani o çocuğa öldüm, o coolluğu, düşük omuzlar, erkeksi hareketler, beni kendine çok çekiyor inanılmaz çok yakışıklı. Bayıldım çocuğa, karizması beni bitiriyor. Fanis'in yeri ayrı umarım şampiyon olur. Sürekli mavi takımda olmak ve Fanis'le temasta olmak istiyorum" demişti.