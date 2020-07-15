Survivor Yasin'den şaşırtan rekor! Acun Ilıcalı'yı da geçti
Survivor 2020'de üçüncü olan Yasin Obuz, bir yıl boyunca 215 gün prime time kuşağında televizyona çıkarak rekor kırdı. Acun Ilıcalı, ''Ben 215 gün kendi kanalıma çıkmadım. Benim kanalımda beni geçtin. Helal olsun'' diyerek şaşkınlığını dile getirdi.
Survivor 2020 finali İstanbul Galataport'ta yapıldı. Survivor 2020 şampiyonu ise, gecenin ilerleyen saatlerinde ise Barış ile Cemal Can arasındaki SMS oyları açıklandı ve daha fazla oyu alarak Survivor 2020 şampiyonu seçilen isim Cemal Can Canseven oldu. Acun Ilıcalı son elenen isim olan Yasin Obuz hakkında ilginç bir istatistiği açıkladı.
TV8'de yayınlanan MasterChef'te de aylarca yarışan Yasin'in Survivor ile birlikte toplam 215 gün televizyona çıktığını söyleyen Ilıcalı, "Yasin bir yıl boyunca 215 gün prime kuşağında televizyona çıkarak bir rekoru kırdı. Ben 215 gün kendi kanalıma çıkmadım. Benim kanalımda beni geçtin. Helal olsun" dedi.
Daha sonra Yasin'i sahneye davet eden Acun Ilıcalı, Hadise'nin gönderdiği çikolatayı Yasin'e verdi. Survivor Anlat Bakalım oyunu sırasında Hadise'nin çikolata sözü verdiğini söyleyen Yasin, "Hadise'ye teşekkür ederim. Sözünü tutmuş" dedi.
SURVIVOR YASİN OBUZ KİMDİR?
Diyarbakır'da dünyaya gelen Yasin Obuz, 21 Kasım 1988 doğumlu. Küçük yaşlardan bu yana spora ilgisi hiç bitmemiş bir isim olan Yasin, 1998 yılında ilk spor lisansını çıkarttı. Özellikle futbola ilgisi ile bilinen yarışmacının 2 yıl kadar jimnastik yaptığı da biliniyor.