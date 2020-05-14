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  3. 14 Mayıs 2020 11:56

Survivor'dan elenen Ersin Korkut, Mert'in ailesini aradı

Survivor'da sakatlığı sebebiyle beklenmedik bir ayrılık yaşayan Ersin Korkut adadan ayrılmadan önce takım arkadaşlarının yanına gelerek vedalaştı. Son günlerde araları iyi olmayan Ersin ve Mert ise birbirlerine sarılarak veda ettiler.

Survivor'dan elenen Ersin Korkut, Mert'in ailesini aradı

Survivor 2020'de ünlüler takımından Ersin Korkut'un ayrılığı adada büyük şok etkisi yarattı. Elif, Sercan, Aycan, Mert ve Yunus Emre, gidişinin ardından verilen röportajlarda, Ersin'in adadaki varlığıyla ve takımda yarattığı arkadaşlık ortamına vurgu yapan sözler sarf ettiler. 

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Survivor'dan elenen Ersin Korkut, Mert'in ailesini aradı

Survivor'a dizindeki sakatlık nedeniyle veda etmek zorunda kalan Ersin Korkut, son kez takım arkadaşlarıyla bir araya gelip vedalaştı. Korkut, Survivor son bölümünde takım arkadaşlarıyla son kez bir araya geldi ve onlarla tek tek helalleşti.

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Survivor'dan elenen Ersin Korkut, Mert'in ailesini aradı

Ersin ve Mert buzları eritti Survivor'da geçtiğimiz hafta eleme konseyinde Mert'in isminin Ersin tarafından yazılmasıyla ünlüler takımı karışmış, Mert, bu duruma tepki göstererek Ersin ve takımla barakada yüzleşmişti. 

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Survivor'dan elenen Ersin Korkut, Mert'in ailesini aradı

İkili arasında son zamanlarda sık sık tartışmalar yaşanıyordu. Ancak Ersin, son zamanlarda sorun yaşadığı takım arkadaşlarından Mert ile de sarılıp var olan buzları eritti.

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