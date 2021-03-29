Survivor'a damga vuran parti! Şarkı yarışmasını kim kazandı?
Survivor 2021'de merakla beklenen birleşme partisi gerçekleşti. Ünlü isimlerin yer aldığı partide şarkı yarışması düzenlendi. Aleyna Kalaycıoğlu'nun performansı geceye damgasını vurdu.
Survivor 2021'de Pazar gecesi yayınlanan özel programında geceye damga vuran sahneler yaşandı.
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TV8 ekranlarının yıllardır ilgiyle takip edilen yarışması Survivor 2021'de bu gece birleşme partisi yaşandı.
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Parti öncesi hem ünlüler hem de gönüllüler takımındaki yarışmacılar, büyük bir hazırlık yaptı.
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Parti heyecanı gözlerinden okunan yarışmacılar, ilk olarak kokteylde bir araya geldi. Burada farklı takım yarışmacıları birleşme öncesi birbirleriyle iletişime geçti.
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