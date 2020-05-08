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  3. 08 Mayıs 2020 12:14

Survivor'a veda eden Aşkım'dan olay itiraf

Survivor'da en son yapılan eleme konseyinde adaya veda eden Aşkım çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Gönüllüler takımının Nisa'ya kameralar önünde farklı davrandığını belirten Aşkım ''Bu durum bizi gerçekten şaşırtıyordu'' dedi.

Survivor'a veda eden Aşkım'dan olay itiraf

Survivor'da sürpriz bir şekilde elenen Survivor Aşkım, Survvior Panorama'da merak edilenleri ve adadaki bilinmeyenleri yanıtladı. İşte Aşkım’ın açıklamalarından satır başları...

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Survivor'a veda eden Aşkım'dan olay itiraf

Survivor Nisa'nın davranışlarını değerlendiren Aşkım, Nisa ile çok iyi anlaştığını ve dışarıda da görüşeceğini söylerken, "Nisa'ya şaşırıyorduk, her şey çok iyiyken birden morali bozuluyordu. Asla onu da suçlamıyorum burası çok zor bir yer. Psikolojik olarak çok büyük bir savaş veriyoruz. Tek şaşırdığım nokta, Nisa oyundan düşüyor, ağlayıp oyunu bırakıyor.

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Survivor'a veda eden Aşkım'dan olay itiraf

Takım arkadaşları kameralar yokken çok sinirleniyorlar, 'daha ne yapacağız, nasıl yükselteceğiz' diye söyleniyorlar. Kameraların önüne gelince de hepsi Nisa'ya destek oluyordu. Biz bu duruma çok şaşırıyorduk. Evrim ve Ardahan çok yapıyordu. Sadece Cemal Can hiç söylenmiyordu. Onlar da çok yakın onun dışında duyuyorduk, söylemleri.

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Survivor'a veda eden Aşkım'dan olay itiraf

ERSİN ABİ YIKILIR
Eğer Ersin abi köpeğinin öldüğünü öğrenirse yıkılır. Çünkü köpeği onun için çok ama çok değerli, burada belki en çok özlediği şey köpeğidir. Adaya boya getirdiler, Ersin abi barakanın her yerine köpeği Mes'in adını yazdı.

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