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  4. Survivor'a yeniden katılıp katılmayacağı merak edilen Sahra Işık'tan müjdeli haber

Survivor'a yeniden katılıp katılmayacağı merak edilen Sahra Işık'tan müjdeli haber

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'un unutulmaz yarışmacılarından biri olan Sahra Işık'ın 2025 yılında yeniden başlayacak olan Survivor'a katılıp katılmayacağı tartışılırken, müjdeli bir haber geldi.

Survivor'a yeniden katılıp katılmayacağı merak edilen Sahra Işık'tan müjdeli haber - Resim: 1

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasıyla ünlenen Sahra Işık'ın 2025 yılında yeniden başlayacak olan Survivor'a katılıp katılmayacağı tartışılıyordu.

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Survivor'a yeniden katılıp katılmayacağı merak edilen Sahra Işık'tan müjdeli haber - Resim: 2

Sahra Işık son olarak umre pozlarıyla gündeme gelmişti.

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Survivor'a yeniden katılıp katılmayacağı merak edilen Sahra Işık'tan müjdeli haber - Resim: 3

Sosyal medyadaki iddialı pozlarına "Umre" molası veren Sahra'nın paylaşımları dikkat çekmişti.

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Survivor'a yeniden katılıp katılmayacağı merak edilen Sahra Işık'tan müjdeli haber - Resim: 4

Survivor'un eski yarışmacısı Sahra Işık'tan şimdi de müjdeli bir haber geldi.

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