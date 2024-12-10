Survivor'a yeniden katılıp katılmayacağı merak edilen Sahra Işık'tan müjdeli haber
Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'un unutulmaz yarışmacılarından biri olan Sahra Işık'ın 2025 yılında yeniden başlayacak olan Survivor'a katılıp katılmayacağı tartışılırken, müjdeli bir haber geldi.
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasıyla ünlenen Sahra Işık'ın 2025 yılında yeniden başlayacak olan Survivor'a katılıp katılmayacağı tartışılıyordu.
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Sahra Işık son olarak umre pozlarıyla gündeme gelmişti.
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Sosyal medyadaki iddialı pozlarına "Umre" molası veren Sahra'nın paylaşımları dikkat çekmişti.
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Survivor'un eski yarışmacısı Sahra Işık'tan şimdi de müjdeli bir haber geldi.
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