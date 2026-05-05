Survivor'da apar topar hastaneye kaldırılan Bayhan'dan korkutan haber!
Survivor 2026’da gece yarısı yaşanan sağlık krizi adayı birbirine kattı. Burun kanaması durmayan ve aşırı kan kaybı nedeniyle baygınlık geçiren Bayhan, acil müdahaleyle hastaneye kaldırıldı. Takım arkadaşı Nobre'nin "Korkunç bir geceydi" sözleriyle anlattığı o anların ardından Acun Ilıcalı, Bayhan’ın sağlık durumu hakkında ilk resmi bilgiyi paylaştı.
Survivor 2026'nın en renkli ve iddialı isimlerinden biri olan Bayhan, adada geçirdiği talihsiz bir rahatsızlık nedeniyle yarışmaya zorunlu bir ara verdi.
Gece saatlerinde aniden başlayan ve bir türlü durdurulamayan burun kanaması, başarılı yarışmacının güçten düşerek hastanelik olmasına neden oldu.
Olayın en yakın tanığı olan takım arkadaşı Nobre, adadaki panik anlarını şu sözlerle dile getirdi:
"Gece saat 11 sularıydı, Bayhan'ın rahatsızlandığını söylediler. Yanına gittiğimde gördüğüm manzara korkunçtu; tişörtü ve başı tamamen kan içindeydi. Bayhan çok güçsüz kalmıştı ve bir anda yere düştü. Hemen tekne çağırdık, tampon yaparak ambulansa yetiştirdik. MR çekildi, gerçekten korkunç bir geceydi."
Bayhan’ın akıbeti merak konusu olurken, beklenen açıklama ada konseyinde Acun Ilıcalı’dan geldi.