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Survivor'da bir ilk: Ampute sporcu kadroya dahil oldu

TV8'in en çok izlenen yarışma programı Survivor'ın kadroları yavaş yavaş belli olmaya devam ederken sürpriz bir isim kadroya katıldı.

Survivor'da bir ilk: Ampute sporcu kadroya dahil oldu - Resim: 1

TV8 ekranlarında yayınlanan ve yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstelendiği Survivor yeni kadrolarıyla yine çok konuşulacağa benziyor. Yavaş yavaş belli olmaya başlayan kadrolardaki isimler şimdiden araştırılmaya başlandı bile. 

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Survivor'da bir ilk: Ampute sporcu kadroya dahil oldu - Resim: 2

Acun Ilıcalı da Twitter'dan yaptığı paylaşımla ünlüler kadrosuna girecek 2 ismi daha duyurdu. İlk isim ünlü basketbolcu Aysu Keskin oldu. 

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Survivor'da bir ilk: Ampute sporcu kadroya dahil oldu - Resim: 3

İkinci isim ise küçük yaşta geçirdiği trafik kazasında sağ bacağını kaybeden ve "Ampute Messi" olarak anılan milli futbolcu Barış Telli oldu. Böylelikle Survivor tarihinde bir ilk gerçekleşti. 

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Survivor'da bir ilk: Ampute sporcu kadroya dahil oldu - Resim: 4

Ilıcalı yaptığı açıklamada, Sevgili Aysu Keskin ve Barış Telli #Survivor2023 kadrosuna dahil oldular, ikisine de başarılar dilerim.. " ifadelerine yer verdi. 

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