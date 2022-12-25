Survivor'da bir ilk: Ampute sporcu kadroya dahil oldu
TV8'in en çok izlenen yarışma programı Survivor'ın kadroları yavaş yavaş belli olmaya devam ederken sürpriz bir isim kadroya katıldı.
TV8 ekranlarında yayınlanan ve yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstelendiği Survivor yeni kadrolarıyla yine çok konuşulacağa benziyor. Yavaş yavaş belli olmaya başlayan kadrolardaki isimler şimdiden araştırılmaya başlandı bile.
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Acun Ilıcalı da Twitter'dan yaptığı paylaşımla ünlüler kadrosuna girecek 2 ismi daha duyurdu. İlk isim ünlü basketbolcu Aysu Keskin oldu.
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İkinci isim ise küçük yaşta geçirdiği trafik kazasında sağ bacağını kaybeden ve "Ampute Messi" olarak anılan milli futbolcu Barış Telli oldu. Böylelikle Survivor tarihinde bir ilk gerçekleşti.
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Ilıcalı yaptığı açıklamada, Sevgili Aysu Keskin ve Barış Telli #Survivor2023 kadrosuna dahil oldular, ikisine de başarılar dilerim.. " ifadelerine yer verdi.
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