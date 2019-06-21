Survivor'da bir Türk daha elendi

Bu hafta iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden siyah takım iki eleme adayı çıkardı. İlk adayı Türk yarışmacılar, ikinci adayı Yunan yarışmacılar belirledi. Ada konseyinde siyah takımda yapılan oylamada eleme adayları Sude ve Emre oldu.

