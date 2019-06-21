Survivor'da bir Türk daha elendi
Survivor Türkiye Yunanistan'ın son bölümünde adaya veda eden isim belli oldu. Elemeye kalan Sude ve Emre'den ada konseyinde en az SMS'i alan Sude adaya veda etti.
Survivor 2019'un son bölümünde ikinci dokunulmazlık oyunu da oynandı ve hızlı elemeye geçildi.
Skor 9-8 iken Katerina Dalaka ile Afroditi karşı karşıya geldi. Nefeslerin tutulduğu bu kritik mücadelede geriden gelen Afroditi sayısını aldı ve skoru 10'a 8 yaparak, beyaz takıma ikinci dokunulmazlığı kazandıran isim oldu.
Bu hafta iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden siyah takım iki eleme adayı çıkardı. İlk adayı Türk yarışmacılar, ikinci adayı Yunan yarışmacılar belirledi. Ada konseyinde siyah takımda yapılan oylamada eleme adayları Sude ve Emre oldu.