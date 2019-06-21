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  3. 21 Haziran 2019 08:53

Survivor'da bir Türk daha elendi

Survivor Türkiye Yunanistan'ın son bölümünde adaya veda eden isim belli oldu. Elemeye kalan Sude ve Emre'den ada konseyinde en az SMS'i alan Sude adaya veda etti.

Survivor'da bir Türk daha elendi

Survivor 2019'un son bölümünde ikinci dokunulmazlık oyunu da oynandı ve hızlı elemeye geçildi.

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Survivor'da bir Türk daha elendi

Skor 9-8 iken Katerina Dalaka ile Afroditi karşı karşıya geldi. Nefeslerin tutulduğu bu kritik mücadelede geriden gelen Afroditi sayısını aldı ve skoru 10'a 8 yaparak, beyaz takıma ikinci dokunulmazlığı kazandıran isim oldu.

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Survivor'da bir Türk daha elendi

Bu hafta iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden siyah takım iki eleme adayı çıkardı. İlk adayı Türk yarışmacılar, ikinci adayı Yunan yarışmacılar belirledi. Ada konseyinde siyah takımda yapılan oylamada eleme adayları Sude ve Emre oldu.

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Survivor'da bir Türk daha elendi

Türkiye'de yapılan son toplu SMS oylamasının sonuçlarına göre Sude ve Emre arasından en az oyu alan yarışmacı açıklandı. Survivor'da bu hafta elenen isim Sude oldu.

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