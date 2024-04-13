Survivor'da büyük kavga: Bu sefer yumruklar konuştu

"SURVIVOR'DAN NASIL AYRILACAKSIN MERAK EDİYORUM"

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Yunus Emre'ye sinirlenen Acun Ilıcalı, "Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin iflah olma şansın sıfır, senin düzelme şansın sıfır. Biz de bu belayı çekmek zorundayız zannediyorsun değil mi? Biz aylardır bu davranışlarına katlanmak zorunda mıyız? Sana söyleyeyim ben, sağlıklı davranmıyorsun. Seda'nın isyanı sonrası neler dediğini hatırlıyor musun? Biz maalesef hepsini duyduk" demişti.