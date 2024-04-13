Survivor'da büyük kavga: Bu sefer yumruklar konuştu
Survivor All Star'ın 84. bölüm fragmanı yayınlandı. Tanıtımda, Yunus Emre ve Ogeday'ın birbirine girdiği görüldü.
Survivor All Star'da bir türlü sular durulmuyor. Rekabetin her geçen gün arttığı yarışmada bu sefer Yunus Emre ve Ogeday birbirine girdi.
Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandığı sırada Yunus Emre ile Ogeday birbirlerine ağır ifadeler kullanıyor. Bunun üzerine sinirlerine hakim olamayan Ogeday, Yunus Emre'nin üzerine saldırıyor. Takım arkadaşları Ogeday'ı tutmakta zorluk çekiyor.
Kavga görüntülerinin sansürlü olarak yayınlanması dikkat çekerken ''Yunus Emre ve Ogeday diskalifiye olacak mı?'' sorusunun cevabı merak konusu oldu.
"SURVIVOR'DAN NASIL AYRILACAKSIN MERAK EDİYORUM"
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Yunus Emre'ye sinirlenen Acun Ilıcalı, "Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin iflah olma şansın sıfır, senin düzelme şansın sıfır. Biz de bu belayı çekmek zorundayız zannediyorsun değil mi? Biz aylardır bu davranışlarına katlanmak zorunda mıyız? Sana söyleyeyim ben, sağlıklı davranmıyorsun. Seda'nın isyanı sonrası neler dediğini hatırlıyor musun? Biz maalesef hepsini duyduk" demişti.