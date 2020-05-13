Survivor'da duygusal veda! Ersin Korkut herkesi ağlattı
Survivor'da adaya veda isim ünlüler takımından Ersin oldu. Acun Ilıcalı, Ersin'in sağlık durumu nedeniyle adaya veda etmesine ilişkin "En üzüldüğüm veda oldu, söyleyecek kelime bulamıyorum. Böyle bitmemeliydi" dedi.
Her iki takımı da konseye çağıran Ilıcalı, "Benim açımdan da üzüntü verecek bir konuya gelmem gerekiyor. Açıkcası çok haber vermemiz gerekiyor. Çok güzel haberler verdik. Yarışmacılarımızın doğacak bebekleriyle bile güzel haberler verdiğimizi hatırlıyorum. Ama bu sefer iyi bir haber veremeyeceğim. Konu bir yarışmacımızı ilgilendiriyor. Ama bütün yarışmacılarımızın üzüleceğinden şüphem yok. Bahsettiğim yarışmacı maalesef Ersin” dedi.
'ALDIĞIMIZ HABER BİZİM İÇİN ŞOK OLDU'
Acun Ilıcalı zorunlu diskalifiye kararını ise şu sözlerle açıkladı:
"Ersin bu sene Survivor'da olağanüstü performans sergiledi. Hiç beklemiyordum. Defalarca beni şaşırttı. Parkurlarda olağanüstü başarı, onun dışında takım için tam bir abi. Karşı takıma gösterdiği saygı... düşündüğüm zaman gerçekten Ersin'in Survivor hayatı önümden geçiyor ve açıkcası bu senenin en güzel sürpriziydi bizim için. Bugün aldığımız bir haber bizim için şok oldu."
'2 KERE ÇEKİM ERTELEDİK'
"Dikkat ederseniz bu konseyin çekimini iki kere erteledik. Normal çekimi yapamadık. Çünkü beklemek istedik ama şunu anladık ki, açıklamak zorundayız. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz günlerde Ersin futbol oyununda bir sakatlık geçirdi. Buradaki ilk belirti bizim için yarışmacının 'ben koşamıyorum, yürüyemiyorum' demesi. Ersin'de böyle bir belirti olmayınca biz çok iyimser baktık olaya."
'OLAYA İYİMSER BAKTIK'
"Dikkat ederseniz bu konseyin çekimini iki kere erteledik. Normal çekimi yapamadık. Çünkü beklemek istedik ama şunu anladık ki, açıklamak zorundayız. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz günlerde Ersin futbol oyununda bir sakatlık geçirdi. Buradaki ilk belirti bizim için yarışmacının 'ben koşamıyorum, yürüyemiyorum' demesi. Ersin'de böyle bir belirti olmayınca biz çok iyimser baktık olaya."