Survivor'da eleme adayı belli oldu
Survivor 2021'in son bölümünde dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Oyunu Gönüllüler takımı kazanırken, eleme potasına giren isim de belli oldu.
Survivor 2021'de 1 Mayıs Cumartesi akşamı yayınlanan bölümde market oyununu Ünlüler takımı kazandı. Gönüllüler takımı ise bir aydır market oyununu kazanamıyor. Market oyununun ardından dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.
ADA KONSEYİNDE NELER KONUŞULDU?
Ünlüler takımında Melis ile Batuhan'ın sık sık tartışması yeniden gündeme geldi. Melis, Batuhan'ın şakalarının zamansız olduğunu ve kendisinin de bu şakalara karşı biraz alıngan davrandığını kabul etti.
İsmail Balaban, önceki bölümlerde annesinin nişanlısı Gamze Atakan hakkında sitemde bulunması ve "O artık senin bildiğin gibi bir kız değil" sözlerinin ardından annesi ile konuşmak istediğini söyledi.
Acun Ilıcalı, Gamze Atakan ile konuştuğunu ve eğer isterse İsmail ile Gamze'nin görüşmesini sağlayacağını söyledi. İsmail Balaban "Gamze ile görüşmek istiyorum" dedi. Balaban daha önce bu teklifi reddetmişti.
Batuhan, Dora'nın sakatlığı ile ilgili seromonide söylediği sözler nedeniyle özür diledi.