ADA KONSEYİNDE NELER KONUŞULDU?

Ünlüler takımında Melis ile Batuhan'ın sık sık tartışması yeniden gündeme geldi. Melis, Batuhan'ın şakalarının zamansız olduğunu ve kendisinin de bu şakalara karşı biraz alıngan davrandığını kabul etti.

İsmail Balaban, önceki bölümlerde annesinin nişanlısı Gamze Atakan hakkında sitemde bulunması ve "O artık senin bildiğin gibi bir kız değil" sözlerinin ardından annesi ile konuşmak istediğini söyledi.

Acun Ilıcalı, Gamze Atakan ile konuştuğunu ve eğer isterse İsmail ile Gamze'nin görüşmesini sağlayacağını söyledi. İsmail Balaban "Gamze ile görüşmek istiyorum" dedi. Balaban daha önce bu teklifi reddetmişti.