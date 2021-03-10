Survivor'da elenen isim belli oldu

Survivor Türkiye’de bu hafta iki dokunulmazlık oyununu da gönüllüler kaybetmişti. Bu yüzden iki ada konseyinde üç eleme adayı çıkardılar. Gönüllülerde halk oylamasında sms birincisi ise Ayşe oldu. Ayşe son eleme adayını da belirledi.