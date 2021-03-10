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Survivor'da elenen isim belli oldu

Survivor adasında dün gece eleme heyecanı yaşandı. Gönüllüler takımında sms birincisi olan isim de diğer eleme adayını belirledi.

Survivor'da elenen isim belli oldu - Resim: 1

Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyunlarının ikisini de ünlüler kazanmayı başarmıştı. Survivor konseylerinde yapılan oylamalarla ilk üç aday belli olmuştu. Survivor son bölümde ise sms birincisi olan yarışmacı 4. eleme adayını belirledi.

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Survivor'da elenen isim belli oldu - Resim: 2

Survivor Türkiye’de bu hafta iki dokunulmazlık oyununu da gönüllüler kaybetmişti. Bu yüzden iki ada konseyinde üç eleme adayı çıkardılar. Gönüllülerde halk oylamasında sms birincisi ise Ayşe oldu. Ayşe son eleme adayını da belirledi.

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Survivor'da elenen isim belli oldu - Resim: 3

Survivor'daki ilk ada konseyinde Öykü Uysal ile Hanzade’nin isimleri aynı sayıda yazılınca ikisi de potaya girmişti. İkinci ada konseyinde ise ismi en çok yazılan Aleyna Çalışkan, haftanın 3. eleme adayı oldu. Halk oylamasına göre gönüllüler takımı SMS birincisi Ayşe oldu.

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Survivor'da elenen isim belli oldu - Resim: 4

 Ve Ayşe, 4. eleme adayı olarak Dora'yı söyledi.

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