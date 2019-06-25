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  3. 25 Haziran 2019 08:03

Survivor'da finalistler belli oldu

Survivor Türkiye Yunanistan'ın 103. bölümünde dokunulmazlık oyununu beyaz takım kazandı. Seda ve Dalaka finale gitmeyi garantilerken, siyah takımdan Panagiotis Survivor'a veda eden son isim oldu.

Survivor'da finalistler belli oldu

Survivor Türkiye Yunanistan'ın yüz üçüncü bölümde takımlar dokunulmazlık finalinde karşı karşıya geldi.

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Survivor'da finalistler belli oldu

Survivor'da dün akşam haftanın 2. dokunulmazlığı oynandı. İlk dokunulmazlığı kaybeden Siyah takım, ikinci dokunulmazlığı 10-4 kazanmayı başararak dokunulmazlığı final oyununa taşıdı.

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Survivor'da finalistler belli oldu

Yapılan final oyununu ise Beyaz takım 3-2 kazandı ve böylelikle Survivor'da haftanın eleme adaylarının Siyah takımdan olacağı belli oldu.

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Survivor'da finalistler belli oldu

Seda ve Dalaka finale gitmeyi garantileyen ilk iki isim oldu. Seda "Çok mutluyum, sabahtan beri gülüyorum. Şaşkınım. Dalaka adına sevindim. Finalistlerin kadın olmasına sevindim" dedi.

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