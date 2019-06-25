Survivor'da finalistler belli oldu
Survivor Türkiye Yunanistan'ın 103. bölümünde dokunulmazlık oyununu beyaz takım kazandı. Seda ve Dalaka finale gitmeyi garantilerken, siyah takımdan Panagiotis Survivor'a veda eden son isim oldu.
Survivor Türkiye Yunanistan'ın yüz üçüncü bölümde takımlar dokunulmazlık finalinde karşı karşıya geldi.
Survivor'da dün akşam haftanın 2. dokunulmazlığı oynandı. İlk dokunulmazlığı kaybeden Siyah takım, ikinci dokunulmazlığı 10-4 kazanmayı başararak dokunulmazlığı final oyununa taşıdı.
Yapılan final oyununu ise Beyaz takım 3-2 kazandı ve böylelikle Survivor'da haftanın eleme adaylarının Siyah takımdan olacağı belli oldu.