Survivor'da görülmemiş ceza! Ödül oyununun ardından sürpriz ''ayrılık'' kararı
Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler’in 18 Mart tarihli bölümünde parkur alev aldı! 12 sayıya ulaşan takımın büyük ödülün sahibi olacağı kritik eşleşmede, Gönüllüler takımı parkuru domine etti. Beyza ve Lina'nın final karşılaşmasıyla netleşen skorun ardından, kaybeden Ünlüler takımı adada daha önce görülmemiş bir cezaya çarptırıldı.
Survivor 2026’nın son bölümünde motivasyon tavan yaptı. Yarışmacılar, hem lezzetli yemeklerin olduğu görkemli bir partiye katılmak hem de moral depolamak için tüm güçlerini ortaya koydu. Ancak gecenin sonunda bir taraf sevinirken, diğer taraf adanın en zorlu sınavlarından biriyle karşı karşıya kaldı.
1 / 13
Kırmızı ve mavi takımın kıyasıya mücadelesinde skor tabelası hareketliliğini hiç yitirmedi. Oyunun kaderini belirleyen kritik eşleşme ise Beyza ile Lina arasında yaşandı.
2 / 13
Müthiş bir efor sarf eden Beyza, son sayıyı alarak Gönüllüler takımını 12-7’lik skorla galibiyete taşıdı.
3 / 13
Galibiyetin tadını çıkaran Gönüllüler takımı, kendileri için hazırlanan özel partiye katılma hakkı kazandı.
4 / 13