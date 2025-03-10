Survivor'da herkesi şoke eden gelişme: Sema çantasını alıp gitti...
Her sezon olduğu gibi bu sezonda da tartışmaların ve gerginliklerin ardının arkasının gelmediği Survivor adasında Sema Aydemir'in sırt çantasını alıp gittiği anlar olay oldu. Acun Ilıcalı Sema'ya açık açık sordu: "Pasaportunu da istiyor musun, istemiyor musunz ?"
Survivor 10 Mart Pazartesi günü yayınlanacak bölümünün fragmanı seyirciyi şoke etti.
1 / 9
Yarışmanın sevilen yarışmacısı Sema Aydemir'in iletişim oyununda çantasını alıp oyun alanını terk etti.
2 / 9
Murat Ceylan şaşkınlık yaşayarak "Çantasını da aldı oyun alanını terk ediyor" dedi.
3 / 9
Bu olay sonrası Survivor'da acil durum konseyi toplandı. Acun Ilıcalı'nın Sema ile konseydeki görüşmesi dikkat çekti.
4 / 9