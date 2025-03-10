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Survivor'da herkesi şoke eden gelişme: Sema çantasını alıp gitti...

Her sezon olduğu gibi bu sezonda da tartışmaların ve gerginliklerin ardının arkasının gelmediği Survivor adasında Sema Aydemir'in sırt çantasını alıp gittiği anlar olay oldu. Acun Ilıcalı Sema'ya açık açık sordu: "Pasaportunu da istiyor musun, istemiyor musunz ?"

Survivor'da herkesi şoke eden gelişme: Sema çantasını alıp gitti... - Resim: 1

Survivor 10 Mart Pazartesi günü yayınlanacak bölümünün fragmanı seyirciyi şoke etti.

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Survivor'da herkesi şoke eden gelişme: Sema çantasını alıp gitti... - Resim: 2

Yarışmanın sevilen yarışmacısı Sema Aydemir'in iletişim oyununda çantasını alıp oyun alanını terk etti.

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Survivor'da herkesi şoke eden gelişme: Sema çantasını alıp gitti... - Resim: 3

Murat Ceylan şaşkınlık yaşayarak "Çantasını da aldı oyun alanını terk ediyor" dedi.

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Survivor'da herkesi şoke eden gelişme: Sema çantasını alıp gitti... - Resim: 4

Bu olay sonrası Survivor'da acil durum konseyi toplandı. Acun Ilıcalı'nın Sema ile konseydeki görüşmesi dikkat çekti.

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