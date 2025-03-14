Survivor'da izleyicinin gözünden kaçmayan hata! Fragman apar topar yayından kaldırıldı
Survivor'ın yeni bölüm fragmanındaki hata izleyicileri şaşırttı. Meryem'in konsey olmadan eleme adayı olarak gösterilmesi izleyicinin dikkatinden kaçmadı. Bunun üzerine fragman apar topar yayından kaldırıldı.
Survivor 2025 tüm heyecanıyla devam ediyor. Şampiyonluğa kavuşmak isteyen yarışmacılar kıyasıya mücadele ediyor.
1 / 5
Survivor'ın son bölümünde dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazanmıştı. Eleme potasında ise Elif, Asena ve Yağmur yer alıyordu. Yeni bölümde ise bir başka eleme adayının açıklanması bekleniyordu.
2 / 5
Ancak, 14 Mart Cuma akşamı yayınlanacak olan yeni bölümün fragmanı, sosyal medya hesaplarından önce paylaşıldı, ardından ise aceleyle silindi.
3 / 5
Dikkatli izleyiciler bu durumu çoktan fark etmişti. Fragmanın yayınlanması sonrası, izleyiciler Meryem'in konsey olmadan eleme adayı olduğunu gördü.
4 / 5