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  4. Survivor'da mahalle kavgası! Hikmet ve Yunus Emre yumruk yumruğa birbirine girdi

Survivor'da mahalle kavgası! Hikmet ve Yunus Emre yumruk yumruğa birbirine girdi

Survivor 2022 All Star'da Yunus Emre ile Hikmet arasında oyun alanında yaşanan kavganın televizyonda yayınlanmayan görüntüleri ortaya çıktı.

Survivor'da mahalle kavgası! Hikmet ve Yunus Emre yumruk yumruğa birbirine girdi - Resim: 1

Survivor All Star'da oyun alanında Hikmet ile Yunus Emre arasında gergin anlar yaşanmıştı. Ogeday ve Berkan ile tartışma yaşayan Yunus Emre, Hikmet'in fiziki müdahalesine kızarak çok sert tepki göstermişti.

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Survivor'da mahalle kavgası! Hikmet ve Yunus Emre yumruk yumruğa birbirine girdi - Resim: 2

Ada konseyinde ise yaşanan bu tartışmanın ardından Acun Ilıcalı, Yunus Emre'ye diskalifiye uyarısı yapmış ve "Söylediğin cümleler kelimeler kabul edilebilir değil. Fevri hareketlerinde kabul edilebilir değil. İhraç ettiğimiz yarışmacı çok biliyorsun Survivor'da" demişti. Kavganın ardından Yunus Emre'ye 2, Hikmet'e ise bir ödülden yararlanmama cezası verildi.

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Survivor'da mahalle kavgası! Hikmet ve Yunus Emre yumruk yumruğa birbirine girdi - Resim: 3

Ilıcalı, RTÜK kuralları gereği Yunus Emre ve Hikmet arasındaki fiziki müdahalenin televizyonda yayınlanamadığını söyledi.

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Survivor'da mahalle kavgası! Hikmet ve Yunus Emre yumruk yumruğa birbirine girdi - Resim: 4

Ünlü sunucu 'Kurallar gereği bunu yayınlayamıyoruz ama Survivor izleyicisinin de bilmeye hakkı var. O sebeple tasvip etmediğimiz görüntüleri dijitalde yayınlamaya karara verdik' açıklamasını yaptı. Survivor'da Hikmet ve Yunus Emre kavgasının perde arkası görüntüleri ise Exxen'de yayınlandı.

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