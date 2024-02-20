Survivor’da Nagihan Karadere korkuttu
Survivor All Star'da Mustafa Kemal ve Sercan arasındaki gerilim dolu anlar sonrasında Nagihan Karadere fenalaşarak kendisini yere bıraktı.
Survivor All Star'da Sercan ve Mustafa Kemal arasındaki gerilim, takımı karıştırıken, kavganın boyutu izleyicileri şaşırttı. Sercan'ın Mustafa Kemal'e yönelik sert eleştirileri, Nagihan ve diğer takım arkadaşlarını da germiş, ortam gerginliğini tırmandırmıştı.
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Özellikle Sercan'ın sert ifadeleri, Nagihan'ı da hedef alınca, durum daha da alevlendi. Nagihan'ın Mustafa Kemal'i sakinleştirmeye çalıştığı sırada yaşananlar, izleyicileri derinden etkiledi.
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"Çocuğunu düşün" diyerek Mustafa Kemal'i durdurmaya çalışan Nagihan'ın ardından fenalaşması, adada şok etkisi yarattı.
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Nagihan'ın fenalaşması, takımın geleceği ve yarışmacıların psikolojik durumları hakkında endişeleri artırdı.
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