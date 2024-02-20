Survivor’da Nagihan Karadere korkuttu

Survivor All Star'da Sercan ve Mustafa Kemal arasındaki gerilim, takımı karıştırıken, kavganın boyutu izleyicileri şaşırttı. Sercan'ın Mustafa Kemal'e yönelik sert eleştirileri, Nagihan ve diğer takım arkadaşlarını da germiş, ortam gerginliğini tırmandırmıştı.