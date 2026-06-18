Survivor'da Nagihan'a doping suçlaması: Pınar Saka o görüntülere yanıt verdi

Çeyrek final oyunlarındaki dinlenme molası sırasında Pınar Saka, yorgun düşen Nagihan Karadere'ye destek olmak amacıyla bir içecek uzattı. İkili arasında mikrofona yansıyan, "Al bakalım şunu." şeklindeki söze Nagihan'ın "Bu değil, sade istiyorum." yanıtını vermesi ve Pınar'ın "İlk bu geldi. Diğeri gelene kadar." demesi bazı seyircilerin dikkatini çekti.