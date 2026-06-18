Survivor'da Nagihan'a doping suçlaması: Pınar Saka o görüntülere yanıt verdi
Survivor 2026 çeyrek finalinde Nagihan Karadere'ye Pınar Saka tarafından içirilen sıvı, sosyal medya platformu X'te 'doping' iddialarına neden oldu. Artan spekülasyonlar üzerine anında açıklama yapan Pınar Saka, tartışılan sıvının standart bir enerji içeceği olduğunu ve Nagihan'ın aşırı yorgunluktan 'su' demek yerine 'sade' kelimesini kullandığını belirterek komplo teorilerine son noktayı koydu.
TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2026'da şampiyonun belli olmasına sayılı günler kala, 17 Haziran'da yayınlanan çeyrek final mücadelesinde ekranlara yansıyan bir görüntü sosyal medyayı karıştırdı.
Yarı final için kıyasıya mücadele eden Nagihan Karadere'nin mola esnasında Pınar Saka'nın elinden içtiği sıvı, X (eski adıyla Twitter) üzerinde "doping" spekülasyonlarının fitilini ateşledi. Ancak iddiaların büyümesi üzerine Pınar Saka'dan olayın iç yüzünü anlatan net bir açıklama geldi.
Çeyrek final oyunlarındaki dinlenme molası sırasında Pınar Saka, yorgun düşen Nagihan Karadere'ye destek olmak amacıyla bir içecek uzattı. İkili arasında mikrofona yansıyan, "Al bakalım şunu." şeklindeki söze Nagihan'ın "Bu değil, sade istiyorum." yanıtını vermesi ve Pınar'ın "İlk bu geldi. Diğeri gelene kadar." demesi bazı seyircilerin dikkatini çekti.
Kısa sürede yayılan bu görüntüler sonrası, Nagihan'a kural dışı bir takviye (doping) verildiği yönünde asılsız iddialar ortaya atıldı.