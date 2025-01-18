Survivor'da nefes kesen anlar: Köpek balıkları etrafını sardı
Survivor'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Adem Kılıçcı, köpek balıklarıyla karşı karşıya geldi. Kılıçcı, ''O an, korku ve cesaret arasında bir his yaşadım'' dedi.
Survivor 2025’in dün akşamki bölümünde Adem Kılıçcı, köpek balıklarıyla çevrili sularda hayatta kalma mücadelesi verdi.
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O anlar izleyicileri ekran başına kilitledi.
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Adem, köpek balıklarıyla karşı karşıya kaldığı korku dolu anları şu şekilde anlattı:
“Küçük bir köpekbalığının peşine düştük ama bir anda 5-6 köpekbalığının ortasında kaldık. O an, korku ve cesaret arasında bir his yaşadım.”
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Öte yandan dokunulmazlık oyununu kaybeden takımdan ilk eleme adayı Kaan Kazgan oldu.
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