Survivor'da yarı finalistler ve eleme adayları belli oldu

Survivor'da Berkay'ın veda etmesinin ardından Ayşe, Poyraz ve Aleyna arasında final oyunu oynandı ve yarışmacılara beş can verildi. Oyunda beş sayıyı bulan Ayşe ve Aleyna finale kaldı. Final oyununda Ayşe ve Aleyna tüm güçlerini ortaya koydu.