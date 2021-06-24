Survivor'da yarı finalistler ve eleme adayları belli oldu
Survivor Türkiye 2021’in yeni bölümünde yarı finale kalabilmek için Ayşe, Aleyna ve Poyraz arasında müthiş bir parkur mücadelesi yaşandı. İsmail Balaban’ın yarı finali garantilemesinin ardından Ayşe, Poyraz ve Aleyne arasında oynanan final oyununda yarışmacılara beş can verildi.
Survivor'da Berkay'ın veda etmesinin ardından Ayşe, Poyraz ve Aleyna arasında final oyunu oynandı ve yarışmacılara beş can verildi. Oyunda beş sayıyı bulan Ayşe ve Aleyna finale kaldı. Final oyununda Ayşe ve Aleyna tüm güçlerini ortaya koydu.
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Ayşe ve Aleyna on sayıyı bularak İstanbul'daki yarı finale adını yazdırmaya çalıştı.
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Survivor'ın Dominik'ten yayınlanan son bölümünde, final oyununda yarı finale çıkmayı garantileyen 2. isim Ayşe oldu.
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Survivor'da yarı final oyununu kaybeden Aleyna ve Poyraz için ada konseyinde sms oylaması yapıldı.
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