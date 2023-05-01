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  4. Survivor'da yine kavga var! Aziz ve Ertuğ birbirine girdi

Survivor'da yine kavga var! Aziz ve Ertuğ birbirine girdi

Survivor 2023’ün dün akşam yayınlanan bölümünde Ertuğ ve Aziz tartıştı; ortalık karıştı

Survivor'da yine kavga var! Aziz ve Ertuğ birbirine girdi - Resim: 1

Survivor 2023’ün dün akşam yayınlanan bölümünde Ertuğ ve Aziz tartıştı. İkilinin kavgası, Survivor'a damga vurdu.

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Survivor'da yine kavga var! Aziz ve Ertuğ birbirine girdi - Resim: 2

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 2023'ün dün akşam yayınlanan yeni bölümünde, oyunu kaybeden Aziz, eşleşmenin yanlış olduğunu söyleyerek isyan etti. 

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Survivor'da yine kavga var! Aziz ve Ertuğ birbirine girdi - Resim: 3

Aziz, “Güçlerimiz bir mi? İstatistik derdine düşmeyin” diyerek tepki gösterdi.

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Survivor'da yine kavga var! Aziz ve Ertuğ birbirine girdi - Resim: 4

Bunun üzerine Ertuğ, “Bana mı söylüyorsun. Terbiyesizlik yapıyorsun şu an” deyince tartışma devam etti.

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