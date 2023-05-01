Survivor'da yine kavga var! Aziz ve Ertuğ birbirine girdi
Survivor 2023’ün dün akşam yayınlanan bölümünde Ertuğ ve Aziz tartıştı; ortalık karıştı
Survivor 2023’ün dün akşam yayınlanan bölümünde Ertuğ ve Aziz tartıştı. İkilinin kavgası, Survivor'a damga vurdu.
1 / 10
Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 2023'ün dün akşam yayınlanan yeni bölümünde, oyunu kaybeden Aziz, eşleşmenin yanlış olduğunu söyleyerek isyan etti.
2 / 10
Aziz, “Güçlerimiz bir mi? İstatistik derdine düşmeyin” diyerek tepki gösterdi.
3 / 10
Bunun üzerine Ertuğ, “Bana mı söylüyorsun. Terbiyesizlik yapıyorsun şu an” deyince tartışma devam etti.
4 / 10