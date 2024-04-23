Survivor'da Yunus Emre'den Aleyna Kalaycıoğlu'na ''sulu'' şaka
Survivor All Star adasının en çok konuşulan yarışmacıları olan Yunus Emre ile Aleyna Kalaycıoğlu arasındaki bir diyalog ekranlara damgasını vurdu.
Survivor All Star 2024'ün en çok konuşulan ikilisi tartışmasız Yunus Emre ve Aleyna. İki yarışmacının ailelerinden gelen "uzak dur" uyarıları pek de anlam ifade etmemiş gibi görünüyor. Emre, yarışma sırasında konuşulurken konudan koptu ve bir anda Aleyna'yı elinden tutarak "Gelsene bir şey diyeceğim" diyerek çağırdı.
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Yunus Emre'nin elinden tutan Aleyna Kalaycıoğlu ise kendini bir anda suda buldu.
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Sulu şakasından hoşnut olan ve eğlenen Yunus Emre'ye Aleyna ise "Gerçekten canımı sıkıyorsun" derken diğer yarışmacılar ise "Ne yapıyorsun? Çok tehlikeli" dedi.
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Yunus Emre ise yanıt olarak "Canım sıkıldı" ifadelerini kullandı.
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