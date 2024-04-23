Survivor'da Yunus Emre'den Aleyna Kalaycıoğlu'na ''sulu'' şaka

Survivor All Star 2024'ün en çok konuşulan ikilisi tartışmasız Yunus Emre ve Aleyna. İki yarışmacının ailelerinden gelen "uzak dur" uyarıları pek de anlam ifade etmemiş gibi görünüyor. Emre, yarışma sırasında konuşulurken konudan koptu ve bir anda Aleyna'yı elinden tutarak "Gelsene bir şey diyeceğim" diyerek çağırdı.