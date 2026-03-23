Survivor'daki düello gecesinde sürpriz son... Kimse adaya veda etmedi!
TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2026, dün akşam yayınlanan bölümüyle izleyicilere unutulmaz bir "Kader Konseyi" yaşattı. Haftanın eleme adayları arasında gerçekleşen düelloların ardından adadan gitmesi beklenen isim, son dakika hamlesiyle yarışmada kalmayı başardı.
Survivor'da haftanın eleme adayları Engincan, Barış, Serhan ve Can Berkay arasından sıyrılan isimler Barış ve Can Berkay oldu. Final düellosunda ise Engincan ve Serhan parkurda kozlarını paylaştı. Atışlarda daha başarılı olan Engincan, adada kalmayı garantilerken Serhan düelloyu kaybeden isim oldu.
Normal şartlarda adaya veda etmesi gereken Serhan için Survivor’ın bu sezonki yeni kuralı "Kader Konseyi" devreye girdi. Düelloyu kaybeden Serhan’ın kaderi, Mavi Takım (Gönüllüler) yarışmacılarının elindeydi. Yapılan oylama sonucunda Mavi Takım, Serhan’ı aralarına kabul etme yönünde oy kullandı.
Mavi Takım'ın bu kararıyla birlikte Serhan adaya veda etmek yerine takım değiştirmiş oldu. Serhan artık yarışmaya Mavi Takım saflarında devam edecek. Bu sürpriz gelişme nedeniyle Survivor 2026’da bu hafta herhangi bir eleme yaşanmadı.