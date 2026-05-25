Survivor'daki eleme gecesinde Can Berkay'ın Sercan - Beyza ilişkisi İddiası olay yarattı
Survivor 2026 eleme düellosu öncesi Can Berkay, Sercan'ın Beyza'yı korumak için bilerek oyun verdiğini ve ikili arasında gizli bir ilişki olduğunu iddia etti. Ağır suçlamaların gölgesinde geçen gergin konseyin ardından oynanan final düellosunu kaybeden Beyza adaya veda etti.
Survivor 2026'da heyecan dozu giderek artarken, son eleme düellosu öncesi ortaya atılan "aşk ve ihanet" iddiaları adada adeta deprem etkisi yarattı. Kırmızı takımın yenilmesinin ardında stratejik bir plan olduğunu öne süren Can Berkay, Sercan Yıldırım'ın Beyza'yı korumak ve adada kalmasını sağlamak adına bilerek oyun kaybettiğini iddia etti. Bu ağır suçlamaların ve gerginliklerin gölgesinde çıkılan final düellosunda ise adaya veda eden isim Beyza oldu.
Can Berkay'dan Bomba İddia: "Beyza'ya Yanıp Tutuşuyorum Deseydi Oyunu Verirdim"
Konseyde söz alan Can Berkay, Sercan ve Beyza arasında apaçık bir ilişki olduğunu iddia ederek eski dostunu arkadan bıçaklamakla suçladı. Daha önce Sercan ve Deniz arasındaki yakınlık yüzünden Eren'in Survivor hayatını bitirdiklerini itiraf eden Can Berkay, "Sercan bana gelip 'Ben Beyza’ya yanıp tutuşuyorum, aramda ilişki istiyorum, bir hafta on gün daha burada kalmasını istiyorum' deseydi ben düelloya girdiğimde Beyza’ya karşı kaybederdim" ifadelerini kullandı.
Beyza'nın sinsi davrandığını ve eleneceğinden korkmadığı için eşyalarını dahi toplamadığını belirten Can Berkay, ayrıca Beyza'nın Deniz'i kıskandığı için ona karşı anlamsız bir tavır aldığını öne sürdü.
Sercan ve Beyza'dan İddialara Yanıt
Bu ağır sözlerin ardından söz hakkı alan Sercan Yıldırım, iddiaları "çirkin ve yalan" olarak nitelendirdi. Sercan, Can Berkay'ın elenme korkusuyla bu tarz bir çıkış yaptığını belirterek, "Bir insan gideceğini anladığı zaman gemileri yakıyor" sözleriyle iddiaları reddetti.