Survivor'dan elenen Nefise Karatay'dan canlı yayına damgasını vuran itiraf

"Kendimi Düşürdüğüm Durumdan Utandım"

Canlı yayında yarışma psikolojisiyle yaptığı hatalara değinen ve özel hayatını ekranlara taşıdığı için duyduğu üzüntüyü dile getiren Karatay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde kaydedildi: