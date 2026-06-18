Survivor'dan elenen Nefise Karatay'dan canlı yayına damgasını vuran itiraf
19 Haziran'daki dev finale sayılı günler kala Survivor 2026'ya veda eden eski şampiyon Nefise Karatay, katıldığı Gel Konuşalım programında özel hayatına dair teyitli açıklamalarda bulundu. Canlı yayında eski erkek arkadaşı ve yarışmadaki tutumuyla ilgili pişmanlığını dile getiren Karatay, artık daha olgun adımlar atacağını belirtti.
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2026'da, 19 Haziran'da gerçekleşecek olan büyük finale sayılı günler kala adaya veda eden isim eski şampiyonlardan Nefise Karatay oldu.
Dominik Cumhuriyeti'ndeki zorlu mücadelenin ardından Türkiye'ye dönen başarılı yarışmacı, ayağının tozuyla katıldığı 'Gel Konuşalım' programında hem ada hayatına hem de özel yaşantısına dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
"Kendimi Düşürdüğüm Durumdan Utandım"
Canlı yayında yarışma psikolojisiyle yaptığı hatalara değinen ve özel hayatını ekranlara taşıdığı için duyduğu üzüntüyü dile getiren Karatay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde kaydedildi:
Nefise Karatay, Survivor'daki yüksek stres ve zorlu oyun şartları altında eski erkek arkadaşıyla ilgili konuları gündeme getirmesinden dolayı ciddi anlamda utanç ve pişmanlık duyduğunu belirtti.