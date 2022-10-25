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  4. Survivor'ın olaylı ismi Yasin Obuz parayı kırdı! İşte yeni işi

Survivor'ın olaylı ismi Yasin Obuz parayı kırdı! İşte yeni işi

Survivor ve MasterChef Türkiye yarışmasıyla ünlenen Yasin Obuz'un, Beşiktaş'ta hamburgerci işlettiği ortaya çıktı.

Survivor'ın olaylı ismi Yasin Obuz parayı kırdı! İşte yeni işi - Resim: 1

Acun Ilıcalı'nın kanalında ilk olarak MasterChef Türkiye ile tanınan ardından Survivor'a katılarak ünlünen Yasin Obuz, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşamı tercih ediyor.

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Survivor'ın olaylı ismi Yasin Obuz parayı kırdı! İşte yeni işi - Resim: 2

HAMBURGERCİ İŞLETİYOR
Ünlü olmadan evvel pilavcılık yapan Obuz, şimdilerde İstanbul'un lüks bir semtinde hamburgeci işletiyor. Ünlülerin akın ettiği hamburgercide Yasin Obuz'un büyük paralar kazandığı konuşuluyor.

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Survivor'ın olaylı ismi Yasin Obuz parayı kırdı! İşte yeni işi - Resim: 3

MasterChef'te neşeli ve samimi hareketleriyle bilinen ve sonrasında Survivor'a katılan Yasin Obuz, agresif tavırlarıyla adanın en dikkat çeken isimlerinden oldu.

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Survivor'ın olaylı ismi Yasin Obuz parayı kırdı! İşte yeni işi - Resim: 4
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