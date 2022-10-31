Survivor'la ünlenen Evrim Keklik'in yeni adresi belli oldu

Survivor'da iki iyi dost olan Evrim Keklik ve Ayşe Yüksel'in, yeniden bir Acun Ilıcalı projesinde yer almasına sosyal medyada yorum yağdı. Kullanıcılar, ''Evrim olabilir ama Ayşe o masanın ciddiyetini kaldıramaz'' ve ''Ayşe Yüksel ne alaka? Çok şaşkınım'' gibi yorumlarda bulundu.