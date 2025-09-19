Survivor'un adaya veda ettikten sonra değişimiyle olay olan güzeli boşandı
Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'dan diskalifye olan Almeda Baylan, adaya veda ettikten sonra önce görünümünü değiştirdi şimdi de hayatını...
Survivor All Star'da Batuhan ile Almeda'nın yarışma alanı dışındaki bir villaya izinsiz girerek yiyecek çalmaları şok etkisi yaratmıştı.
Hatta olay sırasında Survivor yarışmacısı Almeda'nın çalışanlara şiddet de uyguladığı öne sürülmüştü.
Survivor adasına veda ettikten sonra önce radikal bir imaj değişikliğine imzasını atan Almeyda Baylan'dan bir sürpiz karar daha geldi.
Yarışmadan sonra 29 kilo veren ve burnundan estetik ameliyat olan Almeda Baylan, şimdilerde özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor.
