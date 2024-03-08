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Survivor'un güzel yarışmacısı sessiz sedasız evlendi

2021 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla dikkat çeken 29 yaşındaki basketbolcu Merve Aydın, uzun zamandır aşk yaşadığı Yunus Özbek ile Mersin'de nikâh masasına oturdu.

Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
Survivor'un güzel yarışmacısı sessiz sedasız evlendi - Resim: 1

Milli basketbolcu Merve Aydın, 2021 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu.

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Survivor'un güzel yarışmacısı sessiz sedasız evlendi - Resim: 2

Survivor yarışmasıyla hafızalara kazınan Merve Aydın, Mersin’de uzun zamandır aşk yaşadığı Yunus Özbek ile evlendi.

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Survivor'un güzel yarışmacısı sessiz sedasız evlendi - Resim: 3

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nda forma giyen sporcu ile Yunus Özbek’i, mutlu günlerinde sevenleri ve dostları yalnız bırakmadı.

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Survivor'un güzel yarışmacısı sessiz sedasız evlendi - Resim: 4

Merve Aydın, nikâh töreninde çekilen fotoğraflarını, "Bir ömür" mesajı ve sonsuzluk emojisiyle Instagram hesabından paylaştı. 

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