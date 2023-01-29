Sutyeni, tangası derken... Aleyna Tilki yine sosyal medyanın dilinde
Ses tellerinde yaşadığı sorun nedeniyle sahnelere ara veren Aleyna Tilki sosyal medya pozlarıyla gündemde. Sütyensiz hallerden sonra bu sefer de yalnızca sütyen giydi. Süper mini eteği ve sütyeniyle poz veren Tilki'yi görenler şaştı kaldı.
Geçtiğimiz günlerde sütyensiz pozlarını paylaşan şarkıcı Aleyna Tilki yine dikkat çekti.
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Bir süredir sahnelerden uzak kalan Tilki bu sefer süper mini eteği ve sütyeniyle poz verdi.
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İşte Aleyna Tilki'nin o paylaşımları...
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