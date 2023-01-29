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  4. Sutyeni, tangası derken... Aleyna Tilki yine sosyal medyanın dilinde

Sutyeni, tangası derken... Aleyna Tilki yine sosyal medyanın dilinde

Ses tellerinde yaşadığı sorun nedeniyle sahnelere ara veren Aleyna Tilki sosyal medya pozlarıyla gündemde. Sütyensiz hallerden sonra bu sefer de yalnızca sütyen giydi. Süper mini eteği ve sütyeniyle poz veren Tilki'yi görenler şaştı kaldı.

Sutyeni, tangası derken... Aleyna Tilki yine sosyal medyanın dilinde - Resim: 1

Geçtiğimiz günlerde sütyensiz pozlarını paylaşan şarkıcı Aleyna Tilki yine dikkat çekti. 

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Sutyeni, tangası derken... Aleyna Tilki yine sosyal medyanın dilinde - Resim: 2

Bir süredir sahnelerden uzak kalan Tilki bu sefer süper mini eteği ve sütyeniyle poz verdi. 

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Sutyeni, tangası derken... Aleyna Tilki yine sosyal medyanın dilinde - Resim: 3

İşte Aleyna Tilki'nin o paylaşımları...

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Sutyeni, tangası derken... Aleyna Tilki yine sosyal medyanın dilinde - Resim: 4
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