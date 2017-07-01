Suudi prens ve prenseslerin Bodrum keyfi!

Yunanistan'ın Mikanos Adası'ndan dün sabah Yalıkavak, ardından Torba Koyu'na gelen Suudi Arabistan kraliyet ailesi üyelerinden prens Waleed Bin Abrahuel Al-İbrahim ile prens kardeşleri Halid Bin İbrahim El İbrahim ve Abdulaziz Bin İbrahim El İbrahim ile prensesler Ameerah Al Taweel ve Sara Bin Talal Bin Abdulaza Al Saud cennet kentte demir attı.

