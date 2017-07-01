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  3. 01 Temmuz 2017 15:25

Suudi prens ve prenseslerin Bodrum keyfi!

Bodrum'a 75 metrelik süper lüks yatla gelen Suudi kraliyet ailesine mensup prens ve prensesler, cennet kentin tadını çıkarmaya başladı.

Suudi prens ve prenseslerin Bodrum keyfi!

Bodrum'a 75 metrelik süper lüks yatla gelen Suudi kraliyet ailesine mensup prens ve prensesler, cennet kentin tadını çıkarmaya başladı.

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Suudi prens ve prenseslerin Bodrum keyfi!

Yunanistan'ın Mikanos Adası'ndan dün sabah Yalıkavak, ardından Torba Koyu'na gelen Suudi Arabistan kraliyet ailesi üyelerinden prens Waleed Bin Abrahuel Al-İbrahim ile prens kardeşleri Halid Bin İbrahim El İbrahim ve Abdulaziz Bin İbrahim El İbrahim ile prensesler Ameerah Al Taweel ve Sara Bin Talal Bin Abdulaza Al Saud cennet kentte demir attı.

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Suudi prens ve prenseslerin Bodrum keyfi!

Kraliyet ailesine ait 75 metrelik ultra lüks 160 milyon dolar değerindeki 'Mogambo' isimli yat dikkat çekti.

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Suudi prens ve prenseslerin Bodrum keyfi!

Yanlarında bir İngiliz ailenin de bulunduğu yat, Torba Koyu'ndaki Zeytinlikahve Mevkii'nde demirledi.

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