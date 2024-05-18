Suudiler bir açıldı pir açıldı: Suudi Arabistan tarihinde ilk kez mayolu defile!
Düzenlediği güzellik yarışması ile gündeme gelen Suudi Arabistan şimdi ise mayolu bir defile düzenledi.
Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'dan güzellik yarışmasına katılım gerçekleşmişti.
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Bu sefer ise ilk mayolu defile düzenlendi. Yaklaşık 10 yıl öncesine kadar kadınların giymek zorunda olduğu bazı kıyafetler vardı ancak Suudi Arabistan'da ülke tarihinde mayolu modellerin yer aldığı ilk defile sahnelendi.
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HAVUZ BAŞI DEFİLESİ
Faslı tasarımcı Yasmina Qanzal'ın çalışmalarının yer aldığı havuz başı defilesinde çoğu modelin omuzları açıkta, bazılarının ise göbeklerinin göründüğü fark edildi.
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Defile, Kızıldeniz Moda Haftası'nın ikinci gününde Suudi Arabistan'ın batı kıyısında yer alan St Regis Red Sea Resort'ta gerçekleşti.
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