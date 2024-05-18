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  4. Suudiler bir açıldı pir açıldı: Suudi Arabistan tarihinde ilk kez mayolu defile!

Suudiler bir açıldı pir açıldı: Suudi Arabistan tarihinde ilk kez mayolu defile!

Düzenlediği güzellik yarışması ile gündeme gelen Suudi Arabistan şimdi ise mayolu bir defile düzenledi.

Kaynak: TV100
Suudiler bir açıldı pir açıldı: Suudi Arabistan tarihinde ilk kez mayolu defile! - Resim: 1

Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'dan güzellik yarışmasına katılım gerçekleşmişti.

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Suudiler bir açıldı pir açıldı: Suudi Arabistan tarihinde ilk kez mayolu defile! - Resim: 2

Bu sefer ise ilk mayolu defile düzenlendi. Yaklaşık 10 yıl öncesine kadar kadınların giymek zorunda olduğu bazı kıyafetler vardı ancak Suudi Arabistan'da ülke tarihinde mayolu modellerin yer aldığı ilk defile sahnelendi.

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Suudiler bir açıldı pir açıldı: Suudi Arabistan tarihinde ilk kez mayolu defile! - Resim: 3

HAVUZ BAŞI DEFİLESİ

Faslı tasarımcı Yasmina Qanzal'ın çalışmalarının yer aldığı havuz başı defilesinde çoğu modelin omuzları açıkta, bazılarının ise göbeklerinin göründüğü fark edildi.

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Suudiler bir açıldı pir açıldı: Suudi Arabistan tarihinde ilk kez mayolu defile! - Resim: 4

Defile, Kızıldeniz Moda Haftası'nın ikinci gününde Suudi Arabistan'ın batı kıyısında yer alan St Regis Red Sea Resort'ta gerçekleşti.

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