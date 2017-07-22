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  3. 22 Temmuz 2017 15:00

“Tabii ki terliklerimi ayağıma getirecek”

Adı müzmin bekara çıkan Alişan nihayet nişanlandı, kasım ayında sunucu Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol ile evleniyor.

“Tabii ki terliklerimi ayağıma getirecek”

"Cumhurbaşkanımıza 6 ay içinde evleneceğim" diye söz vermiştim. Süremin bitmesine 15 gün kala Eda ile tanışarak sözümü tutmuş oldum" diyen ünlü türkücü, hakkında merak edilen her şeyi anlattı.

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“Tabii ki terliklerimi ayağıma getirecek”

Alişan'ın, Posta Gazetesi'nden Oya Çınar'a verdiği röportaj şöyle:

Tebrikler, sonunda şeytanın bacağını kırdınız. Evleniyorsunuz.

Şeytanın bacağını öyle bir kırdım ki bacak kalmadı, dağıldı kangren oldu, hahaha!

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“Tabii ki terliklerimi ayağıma getirecek”

Aşık mısınız?

Görücü usulü tanıştık. Uzun yıllardır kimseye duygusal bir şey hissedemiyordum. Annem babam da görücü usulü evlenmiş. Ablası Esra Erol tanıştırdı bizi. Karşılıklı güzel duygular hissettik.

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“Tabii ki terliklerimi ayağıma getirecek”

Bu devirde niye görücü usulü?

Uzun zamandır evlenmeyi istiyordum ama karşıma biri çıkmıyordu. Bir de artık etrafımda bekar arkadaşım kalmadı.

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