Taciz ifşalarının ardı arkası kesilmiyor... Melek Mosso ve Kalben de paylaştı
Sanat dünyasında sosyal medya üzerinden yapılan taciz ifşaları devam ediyor. Son olarak şarkıcı Melek Mosso ve Kalben de tacize uğradıklarını açıkladı.
Sanat dünyasındaki taciz ifşaları gündeme bomba gibi düştü. Son dönemde birçok isim yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşırken, kimileri doğrudan isim verirken kimileri ise isim belirtmeden açıklamalarda bulunuyor.
Melek Mosso sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Son zamanlarda kız kardeşlerimin başına gelen korkunç şeyleri duyuyor, görüyor ve hepsiyle aynı dehşeti paylaşıyorum. Arkadaşlarımızla konuşurken hemen hemen herkesin bunu en az bir kere yaşamış olduğunu görmek mide bulandırıcı.
Çocukluğumdan beri üç kere ben de bu durumla karşılaştım. Korku ve suçlanacağım duygusuyla asla kimseyle paylaşmadım (terapistim ve bazı yakınlarım hariç).
Hepinizi cesaretinizden ötürü kutluyorum. Ben hâlâ seslendiremiyor ve isim veremiyorum. Hatta başıma gelen bazı şeylerin tacize girdiğini bile ancak idrak edebiliyorum. Sesinizi yükseltmeniz bana ve bunları yıllardır içinde tutan herkese güç ve cesaret veriyor. Susmayın!