Taha Duymaz son yolculuğuna uğurlandı, kardeşi mezarını paylaştı
Depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitiren sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, son yolculuğuna uğurlandı. Taha'nın kardeşi Burak Duymaz ise mezar başında paylaşım yaptı.
Köy evinin mutfağında çektiği yemek videolarıyla sosyal medyada fenomen olan Taha Duymaz, Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan binanın enkazında hayatını kaybetti. Taha Duymaz ve kardeşi Melek Duymaz'ın cansız bedenine 12'nci günde ulaşıldı.
Ölümüyle sevenlerini yasa boğan 19 yaşındaki Taha Duymaz ve kardeşi, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı. Kardeş acısıyla yıkılan Burak Duymaz ise Instagram hesabından Taha ve Melek'in mezarlarını paylaştı.
Kardeşleri için Kuran okuttuklarını söyleyen Duymaz, mezarlıkları paylaşarak "Nurlar içinde uyuyun" notunu yazdı.
Taha Duymaz, bir hafta önce geldiği Hatay kent merkezinde, ziyaretine gittiği halası Hülya Demiralp'in (45) evinde depreme yakalandı. Akevleri Mahallesi Saray Apartmanı'nda bulunan ev yıkıldı. Duymaz ile kız kardeşi Melek Nur Duymaz (17), halası Hülya ve eniştesi Cuma Demiralp (47) enkaz altında kaldı. 6 Şubat'tan buna yana süren arama çalışmalarında bugün Taha Duymaz ile kız kardeşi Melek Nur Duymaz'ın cansız bedenlerine ulaşıldı.