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  4. 'Takılarımı bozdurup kumara yatırdı' demişti: Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe Loughnan'a dava

'Takılarımı bozdurup kumara yatırdı' demişti: Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe Loughnan'a dava

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan'a dava açıyor. Ortaç, katıldığı bir programda "Serdar gizli gizli takılarımı bozdurup kumara yatırdı" diyen Loughnan'ı affetmedi.

'Takılarımı bozdurup kumara yatırdı' demişti: Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe Loughnan'a dava - Resim: 1

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan'a dava açıyor. Ortaç, katıldığı bir programda "Serdar gizli gizli takılarımı bozdurup kumara yatırdı" diyen Loughnan'ı affetmedi.

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'Takılarımı bozdurup kumara yatırdı' demişti: Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe Loughnan'a dava - Resim: 2

Magazinkolik'te yer alan habere göre; ünlü popçu Serdar Ortaç kendisi hakkında basın yoluyla iftira ve hakaret edildiği gerekçesiyle eski eşi Chloe Loughnan'a dava açıyor.

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'Takılarımı bozdurup kumara yatırdı' demişti: Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe Loughnan'a dava - Resim: 3

"Serdar gizli gizli takılarımı bozdurup kumara yatırdı" diyen eski eşini affetmeyen Ortaç, kumara tövbe ettiğinin de altını çizdi.

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'Takılarımı bozdurup kumara yatırdı' demişti: Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe Loughnan'a dava - Resim: 4

Ünlü ismin eski eşi Chloe Loughnan, şunları söylemişti:

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