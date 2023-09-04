'Takılarımı bozdurup kumara yatırdı' demişti: Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe Loughnan'a dava
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan'a dava açıyor. Ortaç, katıldığı bir programda "Serdar gizli gizli takılarımı bozdurup kumara yatırdı" diyen Loughnan'ı affetmedi.
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan'a dava açıyor. Ortaç, katıldığı bir programda "Serdar gizli gizli takılarımı bozdurup kumara yatırdı" diyen Loughnan'ı affetmedi.
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Magazinkolik'te yer alan habere göre; ünlü popçu Serdar Ortaç kendisi hakkında basın yoluyla iftira ve hakaret edildiği gerekçesiyle eski eşi Chloe Loughnan'a dava açıyor.
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"Serdar gizli gizli takılarımı bozdurup kumara yatırdı" diyen eski eşini affetmeyen Ortaç, kumara tövbe ettiğinin de altını çizdi.
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Ünlü ismin eski eşi Chloe Loughnan, şunları söylemişti:
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