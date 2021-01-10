Takımından kovulan güzel futbolcu +18'lik pozlarını satıyor
İngiltere'de Charlton forması giyen, ancak trafik kuralı ihlal ettiğini gösteren fotoğrafı paylaşınca takımdan kovulan futbolcu Madelene Wright, internet üzerinden müstehcen fotoğraflarını satarak para kazanmaya başladı.
İngiltere'de Charlton forması giyen futbolcu Madelene Wright'ın geçtiğimiz günlerde elinde alkol ile İngiltere sokaklarında araba kullanırken çekilen pozları ortaya çıkmıştı.
Bu karelerin ardından forma giydiği kulüp Charlton tarafından önce kadro dışı bırakıldı, ardından da sözleşmesi feshedildi.
Sözleşmesi feshedildikten sonra insanların aylık üyelik karşılığında müstehcen fotoğraflarını yayınladığı bir sitede üyelik oluşturan Wright, geçimini sağlamak için fotoğrafları paylaşmaya başladı.