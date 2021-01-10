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  3. 10 Ocak 2021 13:40

Takımından kovulan güzel futbolcu +18'lik pozlarını satıyor

İngiltere'de Charlton forması giyen, ancak trafik kuralı ihlal ettiğini gösteren fotoğrafı paylaşınca takımdan kovulan futbolcu Madelene Wright, internet üzerinden müstehcen fotoğraflarını satarak para kazanmaya başladı.

Takımından kovulan güzel futbolcu +18'lik pozlarını satıyor

İngiltere'de Charlton forması giyen futbolcu Madelene Wright'ın geçtiğimiz günlerde elinde alkol ile İngiltere sokaklarında araba kullanırken çekilen pozları ortaya çıkmıştı.

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Takımından kovulan güzel futbolcu +18'lik pozlarını satıyor

Bu karelerin ardından forma giydiği kulüp Charlton tarafından önce kadro dışı bırakıldı, ardından da sözleşmesi feshedildi.

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Takımından kovulan güzel futbolcu +18'lik pozlarını satıyor

Sözleşmesi feshedildikten sonra insanların aylık üyelik karşılığında müstehcen fotoğraflarını yayınladığı bir sitede üyelik oluşturan Wright, geçimini sağlamak için fotoğrafları paylaşmaya başladı.

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Takımından kovulan güzel futbolcu +18'lik pozlarını satıyor

İngiltere basınında yer alan haberde yeteneklerini artık saha dışında değerlendirmeye karar verdiği aktarılan 22 yaşındaki futbolcu, aylık 33 sterlin karşılığında çıplak fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.

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