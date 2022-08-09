Takipçileri şokta! Ebrar Karakurt yeni imajıyla poz verdi
Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt, pembe saçlarından vazgeçti ve yeni imajıyla ayna karşısında poz verdi.
Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Mili Voleybolcu Ebrar Karakurt imaj değişikliği yaptı.
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Sevgilisi İmge'den ayrılığının ardından böyle bir değişiklik yapması dikkatlerden kaçmadı.
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U18 Avrupa Şampiyonası en iyi smaçörü ünvanına sahip olan Ebrar Karakurt, 17 Ocak 2000 yılında dünyaya geldi. Balıkesir doğumlu milli voleybolcu Ebrar Karakurt pasör çaprazı olarak oynamaktadır ve Ebrar Karakurt'un boyu 1,96 metredir.
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Tokyo 2020'nin yıldızlarından 21 yaşındaki Ebrar Karakurt, Voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başladı. VakıfBank formasıyla iki sene üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşadı.
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