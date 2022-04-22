Takipten çıktı fotoğrafları sildi: Aslı Enver ve Önder Öztarhan ayrıldı mı?

Bu senenin en çok şaşırtan ve en çok konuşulan sürpriz aşklarından olan Aslı Enver ve Önder Öztarhan aşkında sular durulmuyor. Başlarda aşklarını inkar eden çiftten şimdi de kafa karıştıran bir hamle geldi. Aslı Enver Önder Öztarhan'ı takipten çıkardı ve iddialara göre tüm fotoğraflarını sildi.