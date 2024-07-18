Tamam mı, devam mı ? Arka Sokaklar için karar verildi
Ekranların 17 yıldır izleyiciyle buluşan fenomen dizi Arka Sokaklar için yeni yayın dönemi kararı çıktı. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi yeni yayın döneminde de ekranda olacak ve yönetmenliğini de yeni bir isim yürütecek.
Fenomen dizi Arka Sokaklar 17 yıldır izleyiciyle buluşuyor.
1 / 13
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar'ın yeni yönetmeni belli oldu.
2 / 13
Kanal D ekranlarında yıllardır yayımlanan Arka Sokaklar, 19'uncu sezonuna hazırlanıyor. Dizinin yeni yönetmeni Baran Özçaylan olacak.
3 / 13
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin Ağustos'un ikinci haftasında izleyicisiyle buluşması bekleniyor.
4 / 13