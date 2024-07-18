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Tamam mı, devam mı ? Arka Sokaklar için karar verildi

Ekranların 17 yıldır izleyiciyle buluşan fenomen dizi Arka Sokaklar için yeni yayın dönemi kararı çıktı. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi yeni yayın döneminde de ekranda olacak ve yönetmenliğini de yeni bir isim yürütecek.

Tamam mı, devam mı ? Arka Sokaklar için karar verildi - Resim: 1

Fenomen dizi Arka Sokaklar 17 yıldır izleyiciyle buluşuyor.

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Tamam mı, devam mı ? Arka Sokaklar için karar verildi - Resim: 2

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar'ın yeni yönetmeni belli oldu.

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Tamam mı, devam mı ? Arka Sokaklar için karar verildi - Resim: 3

Kanal D ekranlarında yıllardır yayımlanan Arka Sokaklar, 19'uncu sezonuna hazırlanıyor. Dizinin yeni yönetmeni Baran Özçaylan olacak.

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Tamam mı, devam mı ? Arka Sokaklar için karar verildi - Resim: 4

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin Ağustos'un ikinci haftasında izleyicisiyle buluşması bekleniyor.

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