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Tamam mı, devam mı? Teşkilat'ın yıldızı Tolga Sarıtaş'ın akıbeti belli oldu

Ekranların sevilen dizisi Teşkilat, 7 Haziran Pazar akşamı 184. bölümüyle 6. sezon finalini yaparak ekranlara ara veriyor. Sezon finali öncesi izleyicinin en çok merak ettiği ''Tolga Sarıtaş devam edecek mi?'' sorusu yanıt buldu.

Kaynak: birsenaltuntas.com
Tamam mı, devam mı? Teşkilat'ın yıldızı Tolga Sarıtaş'ın akıbeti belli oldu - Resim: 1

Pazar akşamlarının reyting rekortmeni aksiyon dizisi Teşkilat, 7 Haziran Pazar akşamı yayınlanacak 184. bölümüyle nefes kesici bir 6. sezon finaline imza atmaya hazırlanıyor. Yeni sezon öncesi dizinin hayranlarını en çok meşgul eden "Ayrılık olacak mı?" ve "Başrol Tolga Sarıtaş devam edecek mi?" soruları nihayet yanıt buldu. 

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Tamam mı, devam mı? Teşkilat'ın yıldızı Tolga Sarıtaş'ın akıbeti belli oldu - Resim: 2

Sezon sonuna yaklaşırken seyircinin en büyük endişesi, Altay karakterine hayat veren ve diziye büyük ivme kazandıran Tolga Sarıtaş'ın akıbetiydi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başarılı oyuncu yapım ekibiyle yeniden el sıkışarak sözleşmesini uzattı. 

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Tamam mı, devam mı? Teşkilat'ın yıldızı Tolga Sarıtaş'ın akıbeti belli oldu - Resim: 3

Bu anlaşma, Teşkilat dizisinin yayın tarihi açısından da bir ilk niteliği taşıyor. Hatırlanacağı üzere dizinin önceki efsanevi başrolleri Çağlar Ertuğrul ve Murat Yıldırım, projeye ikişer sezon hizmet ettikten sonra veda etmişlerdi. Tolga Sarıtaş, 7. sezonda da Altay karakterini canlandırmaya devam ederek dizide üst üste üç sezon yer alan ilk başrol oyuncusu olma unvanını elde etti.

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Tamam mı, devam mı? Teşkilat'ın yıldızı Tolga Sarıtaş'ın akıbeti belli oldu - Resim: 4

Rabia Soytürk'ten Kanlı Veda

Tolga Sarıtaş cephesinde yüzleri güldüren haberler gelirken, dizinin kadın oyuncu kadrosunda sarsıcı bir veda yaşanacak. Teşkilat'ta 'Hilal' karakteriyle adından sıkça söz ettiren, performansıyla büyük beğeni toplayan genç oyuncu Rabia Soytürk'ün yolculuğu sona eriyor. Senaryo gereği 184. bölümdeki sezon finali çatışmalarında vurularak hayatını kaybedecek olan Hilal, izleyicilere dramatik bir şekilde veda edecek.

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