Tamam mı, devam mı? Teşkilat'ın yıldızı Tolga Sarıtaş'ın akıbeti belli oldu
Ekranların sevilen dizisi Teşkilat, 7 Haziran Pazar akşamı 184. bölümüyle 6. sezon finalini yaparak ekranlara ara veriyor. Sezon finali öncesi izleyicinin en çok merak ettiği ''Tolga Sarıtaş devam edecek mi?'' sorusu yanıt buldu.
Pazar akşamlarının reyting rekortmeni aksiyon dizisi Teşkilat, 7 Haziran Pazar akşamı yayınlanacak 184. bölümüyle nefes kesici bir 6. sezon finaline imza atmaya hazırlanıyor. Yeni sezon öncesi dizinin hayranlarını en çok meşgul eden "Ayrılık olacak mı?" ve "Başrol Tolga Sarıtaş devam edecek mi?" soruları nihayet yanıt buldu.
Sezon sonuna yaklaşırken seyircinin en büyük endişesi, Altay karakterine hayat veren ve diziye büyük ivme kazandıran Tolga Sarıtaş'ın akıbetiydi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başarılı oyuncu yapım ekibiyle yeniden el sıkışarak sözleşmesini uzattı.
Bu anlaşma, Teşkilat dizisinin yayın tarihi açısından da bir ilk niteliği taşıyor. Hatırlanacağı üzere dizinin önceki efsanevi başrolleri Çağlar Ertuğrul ve Murat Yıldırım, projeye ikişer sezon hizmet ettikten sonra veda etmişlerdi. Tolga Sarıtaş, 7. sezonda da Altay karakterini canlandırmaya devam ederek dizide üst üste üç sezon yer alan ilk başrol oyuncusu olma unvanını elde etti.
Rabia Soytürk'ten Kanlı Veda
Tolga Sarıtaş cephesinde yüzleri güldüren haberler gelirken, dizinin kadın oyuncu kadrosunda sarsıcı bir veda yaşanacak. Teşkilat'ta 'Hilal' karakteriyle adından sıkça söz ettiren, performansıyla büyük beğeni toplayan genç oyuncu Rabia Soytürk'ün yolculuğu sona eriyor. Senaryo gereği 184. bölümdeki sezon finali çatışmalarında vurularak hayatını kaybedecek olan Hilal, izleyicilere dramatik bir şekilde veda edecek.