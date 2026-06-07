Tamam mı, devam mı? Teşkilat'ın yıldızı Tolga Sarıtaş'ın akıbeti belli oldu

Bu anlaşma, Teşkilat dizisinin yayın tarihi açısından da bir ilk niteliği taşıyor. Hatırlanacağı üzere dizinin önceki efsanevi başrolleri Çağlar Ertuğrul ve Murat Yıldırım, projeye ikişer sezon hizmet ettikten sonra veda etmişlerdi. Tolga Sarıtaş, 7. sezonda da Altay karakterini canlandırmaya devam ederek dizide üst üste üç sezon yer alan ilk başrol oyuncusu olma unvanını elde etti.